Franches discussions en vue, demain, à Libramont

Car en D3, la situation des Luxembourgeois ne s’améliore pas. Durbuy, avec un seul réserviste, une semaine après avoir commencé le précédent match à dix, s’est fait gifler par Sprimont (0-5), un concurrent direct. Givry ? Pas mieux, une raclée 6-0 à Rochefort et le coach a rendu son tablier. On voit mal ces deux formations s’en sortir. Quant à Libramont, battu chez le leader, il est actuellement le troisième descendant, avec cinq longueurs de retard sur le premier sauvé. En clair, le scénario tant redouté à six descendants en P1 prend du relief, de semaine en semaine. Il faudrait donc terminer dans les huit premiers pour sauver sa peau. Avec neuf unités de retard sur Chaumont, l’actuel 8e, Freylange et La Roche devront réaliser un deuxième tour canon pour éviter la culbute. Les Freylangeois en sont-ils capables ? Leur manque de réaction, hier à Gouvy, laisse planer le doute. Quant aux Rochois, ils ont laissé filer deux points dans les arrêts de jeu après avoir mené de deux buts, contre Oppagne. Ils risquent de s’en mordre les doigts.