Exercice d’hygiène démocratique

Elle pourra vérifier chaque année, en toute transparence, le niveau de délégation laissé au greffier. Quand on sait que le précédent bureau du Parlement, en mai 2018, a pratiquement donné un chèque en blanc au greffier pour les dépenses de l’assemblée, une révision annuelle de ces délégations s’apparente à "de l’hygiène démocratique", insiste l’écolo Stéphane Hazée. "Cette décision faîtière (de délégation de pouvoir au bénéfice du greffier et d’absence de contrôle presque total) a conduit aux dépassements affolants qui ont pu être commis pour la Maison des parlementaires et le tunnel piéton. Et elle reste incompréhensible", dit-il. La délégation a été resserrée de plusieurs crans il y a quelques semaines.

Mais cette analyse du passé, c’est la Cour des comptes – et peut-être la Justice – qui s’en chargeront. La nouvelle commission se concentrera quant à elle sur le contrôle des dépenses à venir. Sans "encommissionner", sans revenir à un ronron rassurant, confortable. Il va falloir maintenir un niveau de vigilance élevé, convaincre que ce nouvel outil était bien le chaînon manquant dans le contrôle des dépenses publiques au Parlement. C’est un autre immense chantier qui se prépare. La Rolls en moins.