Avec ce Mondial au Qatar, tout est possible. On a donc vu défiler des cortèges de faux supporters, tous de type indien ou sri-lankais, impeccablement costumés et clamant leur amour de l’Argentine, de l’Allemagne et même de la Belgique (ils scandaient le nom de Vincent Kompany, un joueur… retraité.) Aura-t-on aussi de faux chefs d’État étrangers paradant dans les gradins, voire de faux envoyés spéciaux trouvant le pays merveilleux ? Notez qu’avec tous les éclopés de la sélection, il faudra peut-être recruter de faux Diables rouges, pour compléter l’équipe.

Des parlementaires à 35 euros la journée

Le Parlement bruxellois. ©-Belga

Je lis que le gouvernement de la région bruxelloise a adopté l’idée d’une assemblée de 100 citoyens réunis pour orienter la politique climatique locale. Voilà qui sent bon l’agora et la démocratique Grèce des origines ! Ce sera un week-end par mois, 35 € la journée ! Alors soit ça marche, les bonnes suggestions fusent et on se demande à quoi servent les 89 députés bruxellois et les dizaines de cabinettards qui encadrent les ministres. Soit après quelques séances, les gens se lassent, ne voient aucun aboutissement concret à leurs débats et se disent qu’ils ont autre chose à faire le week-end que de servir de renfort caisse à des institutions stériles et pléthoriques.

La réponse du cycliste à Michel Sardou

«Le prochain, je me le fais» a déclaré Michel Sardou à propos des cyclistes qui l’énervent. ©-France 2

L’autre jour, le chanteur Michel Sardou, 75 ans, qui repart en tournée (après avoir fait ses adieux), étalait sur France 2 une animosité irrépressible à l’égard des cyclistes "qui passent aux feux", lançant même en direct "le prochain, je me le fais", ce qui a suscité une vive indignation. J’ai imaginé la réponse du cycliste: "Alors moi, ce que je ne supporte pas, ce sont ces vieux chanteurs réacs qui reviennent encore et toujours pour des concerts à 69 € le ticket le moins cher et qui râlent sur les usagers non-polluants ! Le prochain que je vois s’extrayant de son SUV, je m’arrête pour lui dire clairement ma façon de penser ! Puis, magnanime… je l’aide à traverser la rue."

Il était vraiment trop fort, Boyard!

Hanouna et le député Louis Boyard. Une émission qui restera dans les annales de ce qui se fait de pire à la télé. ©Photo News

Semaine compliquée pour Cyril Hanouna qui, dans une séquence hallucinante de sa quotidienne "Touche pas à mon poste", a copieusement injurié ("petite merde") le député de gauche Louis Boyard (très combatif) parce qu’il accusait l’industriel Vincent Bolloré, patron de la chaîne C8, d’avoir déforesté (et ruiné) le Cameroun.

Vu les remous et les plaintes générés par l’incident, il est clair qu’être injurié par Hanouna va devenir une sorte de "légion d’honneur" en France, la preuve qu’on n’est pas le suppôt d’un talk-show de plus en plus zemmourien et irrespirable.

Les baleines, ces nouveaux parcs à conteneurs

Baleine morte, souvent pour avoir avalé trop de nos déchets. ©-AFP

Avec la pollution ahurissante des océans, je lis qu’on retrouve des baleines mortes avec plus de 40 kg de plastique dans l’estomac ! C’est atroce. Et si on réécrivait l’histoire du prophète Jonas ou celle de ce pauvre Pinocchio qui, pour sauver son père Geppetto, se retrouve aspiré dans le ventre d’un cétacé… Les deux personnages s’y retrouveraient comme à l’entrée d’un "recyparc", avec une barrière, un gardien bougon et des conteneurs étiquetés "encombrants", "métaux", "cartons", "électros", "inertes", "textiles" et bien sûr "plastiques". Seuls les déchets verts et organiques étant digestibles pour la pauvre baleine.

EN BREF

LE ROI COMÉDIEN

Le roi Philippe de Belgique, coach des Diables pour un clip. ©Photo News

Première en Belgique: un souverain s’est prêté à une mini-fiction. On a pu voir un clip où le roi Philippe remplaçait Roberto Martinez et coachait les Diables à l’entraînement. Dans un prochain épisode, il leur apprendra à chanter la Brabançonne.

PAUSE-COMBAT

Le président de la FIFA appelle naïvement à un cessez-le-feu entre Ukraine et Russie pendant le Mondial. Et pourquoi pas désigner le vainqueur du conflit aux penalties ?

TIREUR FOU

Un missile étant tombé "par accident" en Pologne, l’OTAN a hésité: c’était soit les Russes, soit les Ukrainiens… soit les supporters de Charleroi.

JUNIOR MANAGER

Le plus jeune bourgmestre du pays a 27 ans seulement. Il dirige la petite commune de Startup-en-Limbourg.