Notre édito sur le policier tué à Bruxelles : des procédures à revoir

Alors, sur base " des propos incohérents " de Yassine M., le parquet n’aurait-il pas pu ordonner une privation de liberté, même temporairement, le temps d’un examen psychiatrique ? " La façon dont la personne s’exprimait au commissariat ne correspondait pas à une incrimination pénale ", s’est défendu le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Une nouvelle voie légale devrait remédier à cette problématique, avec un avant-projet de loi destiné à contraindre une personne à une hospitalisation de 48 heures pour un diagnostic mental. Une procédure, attendue prochainement, qui arrive bien trop tard dans le cas qui nous occupe.

Sur le terrain, pourtant, tout semble être mis en œuvre pour enrayer le radicalisme. Avec le travail des C-SIL, ces Cellules de sécurité intégrée locale en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme. Si leur objectif consiste à permettre l’échange d’informations entre les services sociaux et de prévention, les Taskforces locales et les autorités, il y a un problème. Bien que qualifiées par l’Ocam, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, comme "les pièces maîtresses au niveau local" de l’approche antiterroriste, elles n’ont consulté le Caprev qu’une seule fois en... quatre ans. Anormal.