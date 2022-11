Rencontre Biden-Xi Jinping  : la raison des plus forts

Ne reste plus qu’à transformer en actes durables ces déclarations pleines de bonnes intentions. Ce ne sera pas simple car, sur le plan économique, Américains et Chinois demeurent de farouches adversaires, comme l’a souligné le président Biden. Mais là aussi, les deux puissances entendent faire des efforts, pourvu que chacun la joue fair-play, a dit en substance le président américain.

"La concurrence devrait consister à apprendre les uns des autres pour devenir meilleur et progresser ensemble, et non à éliminer les autres dans un jeu à somme nulle", ont abondé les autorités chinoises, opposées à "une guerre commerciale ou une guerre technologique" qui irait "à l’encontre des principes de l’économie de marché", sapant au passage "les règles du commerce international."

Ces déclarations sont bien sûr à prendre avec précaution, alors que la guerre en Ukraine attise la nervosité des deux plus grandes puissances mondiales. Lesquelles ne supportent pas, quoi qu’elles en disent, la même équipe (et par là, le même idéal).

À ce titre, la Chine s’est toujours montrée assez distante vis-à-vis de son allié russe, en difficulté sur la ligne de front ukrainienne, quand Washington affiche son soutien financier et militaire sans complexe. Deux approches fort différentes, mais comme l’a montré la crise taïwanaise cet été, l’attitude des uns et des autres peut changer en un clin d’œil par les temps qui courent.