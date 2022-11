Qatar : les vrais bâtisseurs

Cela n’a pas été sans petits (voire gros) arrangements, et dans au moins deux pays (France et Suisse), un fort parfum de corruption émane de cette attribution, dont les enjeux dépassent très largement le simple cadre sportif. Mais qu’importe, pour le Qatar, cette Coupe du monde valait bien quelques prises de risques. Et puis, d’une certaine manière, passer pour un État corrupteur est moins grave que de passer pour un État corrompu. Après tout, disposer d’autant de cash permet à peu près tout… sauf peut-être de s’acheter une réputation.