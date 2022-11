Quelles leçons du 22 mars 2016 ?

L’enquête autour de cette attaque est double. La première concerne les faits qui auraient été "commis dans un contexte terroriste". La seconde enquête devra aussi déterminer s’il y a eu faute ou manquement de la part du parquet de Bruxelles ou de la police. Comment un détenu radicalisé, fiché dans la liste OCAM, a-t-il pu se présenter dans un commissariat en tenant des propos haineux à l’égard de la police sans qu’il ne fasse l’objet d’une mesure particulière, d’une éventuelle privation de liberté ?

Des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, on avait justement appris que les services de police et de renseignement devaient mieux communiquer, que les banques de données devaient être rassemblées et plus accessibles. N’a-t-on rien retenu des conclusions de la commission d’enquête parlementaire qui avait pointé de nombreux dysfonctionnements ?

Justement… Ce lundi, le Comité P, l’organe parlementaire en charge du contrôle de la police, s’était penché sur le suivi des recommandations de cette commission. La perspective du procès des attentats de Bruxelles contribue à remuer certains dossiers poussiéreux. Ce qu’il nous revient de cette réunion du Comité P, c’est qu’il ne dispose pas assez d’informations pour dresser un état des lieux. Bref, on ne sait pas vraiment ce qui a été fait pour réorganiser nos services de police.

L’acte criminel – ou l’attentat – commis ce jeudi ne doit pas non plus être considéré comme un acte isolé. La nature de l’attaque est aussi un signal dangereux. Il pourrait réenclencher un processus auprès de nombreux individus qui attendaient un acte déclencheur pour relancer le processus criminel dormant.