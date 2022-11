Roberto Martinez, Hadja Lahbib et la 5G dans le même Presse-Citron

Il se disait cette semaine que l’Union belge de football voulait "prolonger" Roberto Martinez AVANT le Mondial. Leur idée ? Le conserver à un prix "démocratique" (3 millions par an) car si les Belges font un tournoi d’enfer (tout le monde y croit !), sa valeur le rendra "impayable". C’est presqu’aussi insensé que si on disait "prolongeons Alexander De Croo comme Premier ministre, car s’il fait une bonne Cop 27, l’Europe ou l’ONU vont nous le piquer". En fait, le coach des Diables devrait être élu au suffrage universel… avec un salaire fixe et un nombre de mandats limité.

La Wallonie, une pharao-région

La fameuse maison des parlementaires, au budget incontrôlé.

Les journaux ont évoqué plus d’une fois les "dépenses pharaoniques" du Parlementwallon, lequel, hors de tout contrôle, s’est construit un mini-tunnel à 3 millions d’€ ainsi qu’une "Maison des parlementaires" (très moche) pour 43 millions. Or, cette semaine, une importante délégation wallonne s’est envolée pour la COP27 organisée, on le sait, au pays… des pharaons. Je me disais: vont-ils en revenir avec de nouvelles idées mégalos, genre "pyramide des parlementaires" ou "sphynx à l’effigie du ministre-président" ? Le greffier Janssens rédigeant sans aucun doute le budget sous forme de hiéroglyphes. Après la Belgique, narco-État, voici la Wallonie, pharao-région !

Je suis allé me faire re-re-re-vacciner

L’autre jour, je suis allé me faire re-re-revacciner (4e dose) contre le Covid. Sur un coup de tête, j’ai vu de la lumière, un fléchage "centre de vaccination" et je suis entré sans rendez-vous. C’était bizarre de retrouver cette ambiance "pandémie" qui nous a tous marqués, avec les panneaux rose et vert pâle, les masques, les "1m50" de distance marqués partout. Mais l’ambiance était beaucoup plus cool, sans militaire à l’entrée, ni le côté "contrôle d’aéroport" de l’époque où le virus nous terrorisait. Le personnel était sympa, décontracté. Petite piqûre, puis le quart d’heure de repos traditionnel… Ne manquait qu’une buvette ! À l’occasion, j’y retournerai.

Vas-y déjà Hadja, on te suit, t’es la meilleure!

Hadja ira au Qatar pour les matches du premier tour. ©Photo News

Et donc le gouvernement belge n’ira pas au Mondial pour voir les Belges jouer, si ce n’est "peut-être" à partir de la demi-finale. Mais mercredi on apprenait que la néoministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib assisterait à un match du premier tour des Diables. Je pensais qu’elle s’y rendait en tant que supportrice d’honneur du club de foot des Francs -Borains dont son mentor Georges-Louis Bouchez (opposé au boycott) est président.

Mais non, elle y va pour "maintenir la pression" sur le vilain petit Qatar esclavagiste et réactionnaire. Qui en tremble déjà, c’est sûr.

Des Weinstein dans le cinéma belge ?

Des Weinstein auraient-ils infiltré le prude cinéma belge?

Étonnant mail reçu de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, avec une flopée d’associations, va organiser des "formations gratuites" à destination de producteurs et autres pros de l’audiovisuel belge pour qu’ils (ou elles) travaillent dans "une meilleure compréhension des violences sexistes et sexuelles". Quoi ? Le cinéma belge francophone serait-il un nid de prédateurs formés à l’Académie Harvey Weinstein (pire que l’ULB et la VUB réunies) ? Va-t-on "screener" les cinéastes comme Mgr Léonard voulait le faire avec les prêtres il y a quelques années ? Un magritte du tournage vertueux (qu’on peut aussi appeler "no nut"). On retient son souffle…

EN BREF

ONDES DE CHOC

Vivement la 6G!! ©Andrey Popov - stock.adobe.cob

On ne sait quasi rien des effets de la 5G sur les hommes et la faune. Mais en Wallonie, Durbuy servira de commune-cobaye. On saura vite si les nouvelles ondes y font monter ou descendre… les prix de l’immobilier.

QUI S’Y COLLE ?

Bizarrement, aucun activiste du climat ne s’est encore collé ni à une œuvre du paysagiste William Pritt ni à un tableau du peintre français Glu.

CE CHER GABRIEL

Le mythique Peter Gabriel repart en tournée à 72 ans et fera arrêt au Sportpaleis d’Anvers le 6 juin 2023. Prix des places ? De 133 à 490 €. Mmmmh… c’est Engie qui fait les tarifs ?

INSTA… DÉPART

La firme Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp…) va licencier 11 000 employés. Ils pourront se lamenter… mais sur Twitter !