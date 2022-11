Ambivalent Maroc

Entre le Maroc et l’Union européenne, c’est l’amour fou, et cela ne doit rien au hasard. La signature, fin octobre, d’un partenariat « vert » est bien le signe que les États membres prennent au sérieux les projets du royaume en matière de développement durable, mais pas seulement. Le soutien de 11 États membres (dont, récemment, la Belgique) au plan marocain pour l’autonomie du Sahara occidental est aussi un signal fort, à l’heure où les relations avec le voisin algérien sont au plus bas et où le futur économique demeure, comme c’est aussi le cas en Europe, incertain.