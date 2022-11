Rallye dangereux et en danger

Pour d’autres, un rallye comme celui du Condroz, c’est un événement qui rassemble toujours énormément de spectateurs. Il ne s’agit pas d’une discipline de privilégiés qui mobilisent l’espace public pour leur intérêt personnel. Tout le monde n’aime pas le rallye mais ils sont nombreux à l’apprécier: c’est un sport populaire. Le "Condroz", c’est la fête. Mais c’est une fête avec énormément de risques. Les spectateurs ont-ils tous bien conscience du danger qui les guette lors de chaque passage ?

Quels enseignements va-t-on tirer de ce type d’accident ? Les mesures de sécurité les plus drastiques n’empêcheront jamais un drame. Un rallye sans spectateurs n’a pas de sens. Un rallye dans un parc fermé avec des tribunes pour canaliser les spectateurs signifiera la dissolution de la discipline.

La réponse viendra peut-être des autorités qui seront de plus en plus frileuses à l’idée d’accueillir ce type de manifestation sur leur territoire. Tout d’abord parce que la responsabilité des bourgmestres est engagée. Et, en politique, on aime rarement jouer à la roulette russe. On constate aussi que des Communes refusent de voir leur territoire traversé par un rallye. Souvent en invoquant des raisons environnementales mais aussi pour ne plus devoir assumer les conséquences des débordements des spectateurs.

Cet accident remettra-t-il tout en question ? Il fera en tout cas réfléchir plus d’un organisateur, plus d’un responsable politique. Sans préjuger des circonstances exactes de l’accident de ce dimanche, on pourrait attendre des spectateurs "turbulents" de prendre conscience des risques réels de la discipline qu’ils apprécient tant.