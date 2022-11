Rome ne s’est pas faite en un jour, Ethe non plus (commentaire)

Les joueurs de Quentin Faymonville n’en diront pas autant. Ils accusent clairement le coup depuis qu’ils ont empoché la 1re tranche et devront se priver de Barbette et L. Burton pour accueillir les Cassidjes. Vainqueur des Sartois dimanche, Arlon réalise aussi une juteuse opération, mais on attendra que l’équipe du chef-lieu (3 victoires, autant de défaites sur les six derniers matches) gagne en régularité avant d’en (re)faire un candidat aux lauriers.

Battu aussi hier, par un Vaux-Noville décidément imprévisible, Gouvy a encore manqué un penalty. Et, sans ces ratés, occuperait sans doute la tête d’un classement décidément très serré. Au sein duquel Longlier, sans faire de bruit, sans encaisser ni marquer plus de deux buts par match, se place dans une idéale position d’attente.

À l’opposé du tableau, tandis que la situation et les prestations rochoises n’incitent décidément pas à l’optimisme, Freylange cultive ce paradoxe d’occuper l’avant-dernière place avec une différence de buts positive (19-18). La preuve que les soucis freylangeois se situent principalement dans une arrière-garde sanctionnée samedi par des Chaumontois qui, en six matches à domicile, ont inscrit 6 buts. Et empoché 9 points. D. J.