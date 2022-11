Les joueurs doivent s’inspirer du calme du coach

Frustration. C’est le mot qui résumait le mieux le sentiment liégeois après la défaite à Eupen. Les Rouches reprochaient à l’arbitre la carte rouge adressée à Philip Zinckernagel ainsi que le penalty sifflé à la suite d’une faute de main de Nicolas Raskin. Ce dernier a d’ailleurs eu des mots plus qu’inappropriés à l’encontre de l’arbitre après le match. Il risque une suspension car l’arbitre a indiqué ce fait dans le rapport. Donnum, lui, a copieusement insulté le quatrième arbitre en sortant du terrain. Melegoni, Bodart et Bokadi aussi en voulaient à l’homme en noir dans leurs déclarations d’après-match. Mais, en conférence de presse, après la rencontre, l’attitude de Ronny Deila contrastait drastiquement avec celle de ses joueurs. « La carte rouge ? Logique. Le penalty ? Je ne l’ai pas encore revu, mais on m’a dit que c’était OK. »