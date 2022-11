Reste deux années de stratégie communale

La tension grimpe. Même si les acteurs vous affirment le contraire, personne parmi eux ne pose d’acte sans en référer mentalement à l’échéance électorale du 13 octobre 2024. Et ce qui se trame en coulisses se voit en public. Ainsi à Bastogne, Jessica Mayon, conseillère MR indépendante de l’opposition, après avoir dû renoncer par la faute de son groupe à devenir l’échevine de Benoît Lutgen, a changé du tout au tout son attitude, déterrant la hache de guerre après avoir fumé le calumet de la paix. À Marche, André Bouchat, le bourgmestre que l’on dit ad vitam aeternam, a rejoué la scène du « Retenez-moi ou je pars ». Ses colistiers le retiennent-ils ? Décision début d’année. À Virton, les deux groupes de l’opposition des Engagés et le mouvement Citoyens se font des mamours. L’union ne fait-elle pas la force ? Dans le chef-lieu arlonais, les écolos de Romain Gaudron d’une part et Vincent Magnus, flanqué de ses ambitieux échevins et de ses amis du MR d’autre part, préfèrent le bazooka au fleuret. Le décor est planté. Et à Neufchâteau, François Huberty se prépare une voie royale. Les Chestrolais oublieront-ils qu’Yves Evrard avait choisi le Parlement plutôt que la Commune ? Puissent pourtant les deux dernières années de législature être davantage guidées par l’intérêt commun que partisan. Ce n’est pas gagné.