L’hypocrisie, insupportable

Il est vain de pinailler sans fin sur des dixièmes de degrés, sur le niveau de température à atteindre en 2050, comme si l’humain était en mesure, seul, de faire varier le thermostat de la planète. À quoi bon s’épuiser en conjectures, si l’on est incapable, déjà, d’éviter de noyer les océans sous des montagnes de plastique ou d’immoler le sanctuaire des forêts pour y faire pousser le soja OGM qui engraissera nos élevages industriels ? La nature elle-même joue un rôle fondamental dans notre adaptation à tout défi climatique. Protéger sa flore et sa faune est partie intégrante de la solution, en symbiose avec nos populations.

Mais pour cela, il faudrait revenir à la base, repenser tous nos paradigmes de concurrence et de croissance infinie des sociétés humaines, et avoir le courage d’y mettre enfin le prix fort pour coopérer. Les mêmes dirigeants financent aux quatre coins du monde des guerres destructrices, se nourrissent du marché des armes, produisent chars et missiles qui sèment la mort dans des feux d’artifice d’émissions de carbone. Ceux-là ne peuvent, en même temps, entre une coupe de champagne et la discussion d’un contrat gazier, tenir des discours écologiques tout en rechignant à ouvrir leur portefeuille pour permettre la transition du fossile au renouvelable. L’hypocrisie est trop forte, trop visible, insupportable. En décembre prochain se tiendra à Montréal une moins médiatique Conférence des Nations unies sur la biodiversité. Les chefs d’Etat y seront moins nombreux.