C’est parfois étrange cette précipitation à créer des symboles, mais j’entendais que le nouveau film de Lukas Dhont, "Close", primé à Cannes et qui raconte l’amitié fusionnelle de deux garçonnets, serait aussi exemplaire parce qu’il est "bilingue". Les personnages s’y expriment selon les lieux (famille, école, sport) en français et en flamand, de quoi recréer "l’empathie" entre nos deux communautés si divisées. Améliorons la recette avec un poil d’allemand, une louche de métissage et de non-binarité et on aura le nouveau cinéma belge, inattaquable et parfait.

Améliorer l’atmosphère ou remplir les caisses ?

Fini les voitures d’avant 1996. ©-L’Avenir

Une certaine hypocrisie flotte au-dessus des zones "de basse émission" où lesvéhicules trop polluants sont interdits à Bruxelles. En trois ans, 39 000 infractions ont rapporté 13 millions. Très bien, mais on a aussi délivré 21 000 "pass d’un jour" à 35 € permettant aux voitures périmées de circuler quand même. C’est quoi le but ? Protéger la santé publique ou remplir les caisses ? De même en Wallonie, on va enfin, dès 2023, interdire les véhicules "les plus polluants." Genre gros SUV ? Non, ceux immatriculés avant… 1996. À part quelques collectionneurs, qui a une bagnole de plus de 26 ans d’âge ? On va prévoir un "pass" aussi pour les rallyes d’ancêtres du dimanche ?

L’appel pour que les feuilles mortes ne se ramassent pas

Ramassage en vue mais pas forcément nécessaire. ©-Lavenir.net

J’avais la flemme l’autre jour à l’idée d’évacuer les feuilles mortes couvrant mon bout de jardin. C’est si beau cette couleur brun-roux, ce "moment québécois" qui ne dure que quelques semaines. Et puis j’ai lu un article disant qu’il ne faut surtout pas s’en débarrasser ! Les feuilles mortes se décomposent et favorisent la vie microbienne, elles forment un bon "paillis" et vont aider les plantes à vivre des années en pleine santé. Elles constituent en plus des abris pour toute une faune: insectes, limaces voire petits mammifères. Je me suis donc abstenu de les ramasser, la conscience en paix. Et ça a soulagé ma paresse d’une sacrée "charge mentale" !

Les dangers de la «relativisation»

Mussolini: pas une bonne idée de le «relativiser» ©-EDA

Avec cette vidéo très critiquée où un ancien député MR "relativisait " le fascisme deMussolini (qui aurait "rendu leur fierté aux Italiens"), on aura découvert l’existence du… MRI, branche internationale du MR. Ces gens pensent-ils aussi que des chefs d’état catastrophiques comme Trump ou Bolsonaro ont "rendu leur fierté" aux Américains ou aux Brésiliens ? La "relativisation" de l’extrême droite est tendance. Dans les médias de France, elle envahit de plus en plus l’analyse politique et le commentaire de l’actualité. Après l’Italie, on risque d’assister à d’autres élections consternantes, dans un avenir proche… Et il n’y aura pas de quoi être fier !

Réunion de la famille De Bruyne au Qatar

Kevin observant les tarifs des hôtels de Doha. ©AFP

Kevin De Bruyne se dit très motivé par le Mondial au Qatar parce qu’à 31 ans, c’est peut-être son dernier grand tournoi mais aussi le premier qu’il jouera devant ses trois enfants. Car tout le clan De Bruyne sera présent là-bas ! Les Diables jouant au moins 3 matches, du 23 novembre au 1er décembre, cela fera minimum 12 jours sur place dans un pays où il faut compter près de 2 000€ la nuit d’hôtel, plus l’avion, les repas, les bières à 15 € (attention à ne pas être ivre en rue…) Mais bon, avec son salaire de 25 millions, Kevin pourra sans doute assumer ces menus frais de séjour…

EN BREF

FAIRE PROFIT BAS

Pénurie en vue de (sur)profiteroles. ©anitty - stock.adobe.com

À cause du prix de l’énergie, de nombreuses boulangeries et pâtisseries doivent fermer. Merci à l’État belge qui ne veut pas taxer les surprofits, mais nous prive des surprofiteroles.

C’EST EN BELGIX

On apprend que la chanteuse Angèle jouera Falbala dans le prochain Astérix & Obélix. Tant qu’à imaginer un casting belge, Stromae pourrait jouer César, Marc Ysaye Agecanonix et Plastic Bertrand le barde Assurancetourix

RED BULL DEVILS

Je ne savais pas que la marque Red Bull, très présente en F1, sponsorisait aussi plusieurs de nos athlètes tels Nafissatou Thiam, Wout Van Aert ou le snowborder Seppe Smits… Ils défendent les couleurs de la Bullgique en fait.