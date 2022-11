Un soutien mérité

Les pays du Sud, plus exposés, plus impactés et pourtant les moins responsables du changement climatique, réclament à cor et à cri depuis longtemps d’être soutenus pour y faire face. La répétition et l’aggravation des calamités climatiques qu’ils subissent ne font que renforcer leur légitime demande. Le Fonds vert pour le climat, mécanisme instauré lors de la COP de Copenhague en 2009, prévoit pourtant une telle aide des pays vulnérables par les pays plus industrialisés. Mais dans les faits, ce soutien se fait attendre. Pourtant, oui, ces pays méritent le soutien de nos pays industrialisés, principaux responsables du changement climatique.