Israël : un virage "catastrophique"

Finalement, il y a peu de chances qu’il conteste sa propre victoire ; face à une opposition désunie (réunissant notamment les partis arabes), sa coalition devrait rafler la majorité des sièges de la Knesset, l’assemblée parlementaire israélienne.

"Bibi", ainsi que le surnomment ses soutiens, revient de loin : englué dans des affaires de corruption, de fraude et d’abus de pouvoir, éjecté du pouvoir il y a à peine un an et demi, il a pu compter sur le soutien de partis ultra-orthodoxes, incluant la liste HaTzionout HaDatit (sionisme religieux), dont les leaders sont pratiquement assurés d’obtenir des portefeuilles au sein du prochain gouvernement. Leurs noms : Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, deux politiques radicaux aux conceptions très trumpiennes de l’exercice du pouvoir.

L’un, Smotrich, est pour l’instauration d’une théocratie et souhaite remettre la justice israélienne entre les mains du pouvoir politique. Son compère, Ben Gvir, veut expulser les Arabes "déloyaux" d’Israël (il a notamment été reconnu coupable de haine raciale en 2007). Son rêve expansionniste n’est pas très éloigné de celui de Netanyahou : il veut tout bonnement annexer toute la Cisjordanie.

Ce n’est pas tout. Voilà quelques semaines, rapporte le Times of Israël, "Ben Gvir a sorti une arme à feu lors d’affrontements dans un quartier de Jérusalem Est dans lequel il se trouvait, et a demandé à la police d’ouvrir le feu sur les Arabes qui jetaient des pierres."

"L’ascension de Smotrich et de Ben Gvir à des postes de pouvoir, sous l’égide de Netanyahou, risque de mettre à bas les principes que nous avons défendus et que nous défendons encore, de nous affaiblir à l’intérieur comme au sein de la communauté internationale, dans un virage catastrophique et autodestructeur vers les extrémismes", prévient David Horovitz, fondateur et rédacteur en chef du journal en question.