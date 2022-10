Ethe au meilleur moment

Vainqueur sans convaincre à Houffalize il y a une semaine, Sart, pas plus consistant cette fois, est tombé devant Bastogne. Le leader subit-il là cette décompression qu’il pouvait craindre après avoir empoché la 1re tranche ? La suite nous apportera la réponse, et même la suite immédiate puisque les hommes de Faymonville iront défier un FC Arlon déjà contraint de l’emporter s’il ne veut pas perdre le contact avec le groupe de tête. Plus besoin de se poser de questions, en revanche, pour savoir si La Roche est en crise ou pas. La correction reçue par les hommes de Benjamin Simon face à Freylange ainsi que la nervosité affichée ramènent sur le tapis un sujet déjà brûlant quelques semaines plus tôt, à savoir celui d’un éventuel remplacement (ou de la démission) du T1 des Rouges. Quoi qu’il en soit, ces Rochois, qui doivent aussi composer avec la blessure de Prévot (ischios), auront besoin d’un sérieux coup de boost pour redresser la barre et céder cette lanterne rouge que viennent de leur refiler des Freylangeois bien plus solides désormais (la griffe Éric Picart ?) et davantage libérés à l’image d’un Léoni auteur d’un but de grande classe. Au contraire des Rochois, les joueurs d’Ethe, eux, sont parvenus à infléchir une courbe inquiétante après un départ mitigé, signant un 10 sur 12 qui les amène pour la première fois dans le quatuor de tête. Au meilleur moment de surcroît, puisqu’ils s’apprêtent à recevoir Oppagne avant de se rendre à Sart. Deux jolis chocs en perspective, qui ne doivent pas faire oublier le parcours de Gouvy, véritable force tranquille actuellement dans cette série : 19 sur 21. Le 0 sur 9 initial est largement oublié. D. J.