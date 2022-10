L'EDITO | Elon Musk, un homme d'affaires comme un autre

Qu’on ne s’y trompe pas ; quoi qu’il en dise, l’homme le plus riche du monde rachète Twitter parce que c’est bon pour ses affaires (les voitures avec Tesla et l’aéronautique et les télécommunications avec SpaceX). En cela, il n’est pas différent d’un Jeff Bezos (Amazon), rachetant le Washington Post, ou plus près de nous, d’un Bolloré, "simple logisticien" à la tête d’un empire médiatique et éditorial en France.

Mais, contrairement à ses camarades oligarques, Musk croit dur comme fer que la liberté d’expression doit être aussi étendue que possible. Aussi ne voit-il pas d’un bon œil l’attitude des médias et des grandes plateformes d’influence américaines (de Facebook à Disney, en passant par le New York Times et Google), qui mettent en place, depuis quelques années, des garde-fous destinés à limiter la diffusion de contenus haineux ou discriminants. Ce qui explique par exemple que Twitter ait supprimé le compte de Donald Trump.

Vous avez dit censure ? Pour Musk, ç’en est, et c’est intolérable. Lui semble voir le bien partout: "Une belle chose à propos de Twitter est la façon dont il renforce le journalisme citoyen: les gens sont capables de diffuser des informations sans parti pris", a-t-il expliqué une fois le rachat acté, tout en caressant les annonceurs dans le sens du poil, assurant que Twitter ne redeviendrait pas le Far West que le réseau fut à ses débuts.

En fait, on se demande si Musk connaît réellement Twitter, et plus généralement le monde des réseaux sociaux, assurément des lieux au sein desquels les utilisateurs pensent le moins par eux-mêmes, mais en fonction de leurs fréquentations, de leurs goûts et de leurs opinions déjà ancrées (et c’est bien ce qui intéresse les annonceurs, justement). Cela le concerne lui aussi, dont les messages, sur ce même réseau, se contredisent souvent d’un jour sur l’autre. Mais peut-être ne s’est-il aperçu de rien…