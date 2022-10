Et ceux qui ne crient pas fort ?

D’aucuns, dans les rangs du PTB et du MR, se félicitent de voir "la rue" se reprendre au "jeu démocratique". On a même vu des représentants libéraux s’encanailler parmi les manifestants de Cureghem ou de la Cage aux Ours, voire poser avec un panneau "rue cyclable" arraché. Curieuse convergence de vues entre les défenseurs des petits salaires et ceux des propriétaires de SUV de la 2e couronne. Si rouges et bleus n’osent remettre en cause le besoin d’"apaiser" Bruxelles, ils se rejoignent sur leurs reproches à Good Move: un plan de technocrates, pensé par des "urbanistes bobos", imposé d’en haut aux quartiers populaires qui ne sont pas consultés.