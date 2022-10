Bombe "sale" russe : une menace particulièrement mal tricotée

Toutefois, on se souviendra que pour justifier l’annexion du Donbass en février dernier, le régime et ses affidés pro russes n’avaient pas lésiné sur les fake news grossières, attribuant des sabotages divers et variés à l’Ukraine et leurs alliés.

Ajoutons aussi que, depuis le début de la guerre, la Russie ne cesse d’avertir sur l’imminence d’une guerre chimique ou bactériologique, accusant l’Ukraine de miner ses propres installations industrielles (chimiques, nucléaires), alors même que les bombardements russes ciblent bien au-delà des positions militaires ukrainiennes, et ce depuis longtemps.

Dans le cas de l’usage d’une bombe sale, on assiste à la même dialectique russe, à base d’inversion accusatoire et de fake news : les photos des infrastructures ukrainiennes censées concourir à la fabrication de cette fameuse bombe sale, "dévoilées" par les Affaires Étrangères russes, sont en réalité celles d’installations sises en… Slovénie.

Ce qui pourrait faire douter de l’intention réelle de la Russie, toujours en mauvaise posture militaire, c’est que la bombe sale, hormis son effrayante nocivité, ne confère en réalité aucun avantage militaire. En bref, un tel usage refléterait la pure et simple volonté de punir, de faire mal, et le plus durablement possible. Mais on sait aussi, depuis le début de la guerre, à quel point la Russie est prête à aller loin sur ce terrain-là, qu’il s’agisse de raids aériens aveugles, d’exécutions massives ou d’actes de barbarie contre des civils.

Reste à savoir quelle serait la réaction des Occidentaux en cas d’attaque à la bombe sale. L’OTAN a déjà donné son point de vue sur l’usage d’une bombe nucléaire tactique, promettant une réponse "dévastatrice". Les menaces russes, dit l’Alliance, ne lui font pas peur. Serait-elle prête à s’engager sur ce "sale terrain" que la Russie semble préparer ?