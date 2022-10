Gare au Tchernobyl politique

Et pour cause, les ministres aborderont le sujet qui divise la "Vivaldi": la prolongation de l’activité des deux réacteurs nucléaires les plus récents du parc belge après 2025, à savoir Doel 4 et Tihange 3. Pour rappel, le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD) et la ministre de l’Énergie Tinne Van Der Straeten (Groen) négocient avec Engie une prolongation pour dix ans de ces deux réacteurs. Mais tant dans la majorité que dans l’opposition, les avis divergent sur le sujet. Si certains estiment que dix ans ne suffiront pas, d’autres comme le MR, l’Open VLD ou encore le CD&V ajoutent qu’il faudrait prolonger la vie de davantage de réacteurs.