De l’essentiel du noyau, à la peinture des murs des vestiaires, en passant par les équipements uniformisés et même le matériel de base : la révolution Grosjean avait été quasi totale à Stockay. Demain, qu’en restera-t-il alors que le club se bat pour sortir de la zone sombre désormais sans son mentor ? Avait-il le droit de partir comme ça alors que la saison vient à peine de commencer, laissant Stockay « Grosjean » si vous nous le permettez ? Le foot pro et ses sirènes sont manifestement irrésistibles même « quand on fait les choses par amitié. » Mais avouez que tout ça pour ça, c’est quand même gros (jean).