Il n’est pas question ici de comparer un entraîneur avec l’autre, mais d’essayer de comprendre la réflexion bruxelloise sur le projet en cours. Avec Kompany, c’était le process, avec ses qualités et ses défauts. Avec Mazzù, on ne saura pas vraiment. Kompany est parti parce qu’il voulait plus de prérogatives. Mazzù a été limogé puisqu’il fallait bien que quelqu’un paie la note. Mais le flou reste entier.

Anderlecht vit son pire début de saison depuis 1930, collectionne la moitié de défaites (11) sur le nombre de matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Depuis 2017, Anderlecht n’a plus gagné un trophée, et ce ne sera pas le championnat cette saison, ni la Ligue Europa Conference. Il restera la Coupe de Belgique, au nouvel entraîneur. Sans trophée en juin, le club le plus titré de Belgique présenterait un trou dans son palmarès de six ans, son dernier titre de champion remontant à 2017. Ce n’est jamais arrivé dans l’après-guerre, puisque, faute de titre national, les Mauves avaient remporté deux Coupes d’Europe des vainqueurs de Coupes, en 1976 et 1978, pour patienter entre les sacres de 1974 et 1981.

Marc Coucke, depuis qu’il a repris Anderlecht en décembre 2017, n’a pas encore connu la joie du dirigeant qui gagne, lui qui a pourtant réussi dans ses affaires. Il reste toujours motivé, dit-on, à l’idée de réussir. Les supporters, au parc Astrid, chantent souvent "We are Anderlecht." En ce moment, c’est plutôt "Où va Anderlecht ?"