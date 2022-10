De vrais leaders d’opinion hauts comme trois pommes qui arrivent à influencer des comportements et même des pratiques de consommation. Car les marques ont compris le potentiel de ces petits influenceurs, notamment lorsqu’il s’agit de s’adresser à leurs pairs. C’est la proximité du quotidien qui attire là les grands noms de la vente. Et le coût réduit d’une publicité via ce canal ! Les enfants seraient plus réceptifs à la pub en ligne et deviennent donc des cibles de choix du marketing d’influence.

Si le phénomène est limité en Belgique, il est en plein essor chez nos voisins ou aux États-Unis. Certains enfants sont suivis par des millions de followers, engrangent des sommes folles, quand ils ne sont pas les victimes d’un système commercial mis en place par leurs parents.

La France a d’ailleurs décidé de légiférer. Alors, faut-il interdire ou encadrer ? En Belgique, une proposition de loi est sur la table. Elle vise à adapter la loi sur le travail des enfants – interdit, rappelons-le – aux pratiques des influenceurs. Car si faire de temps en temps une vidéo de son enfant testant un jouet n’est pas un réel souci, pointe le délégué général aux droits de l’enfant, tout est une question de fréquence. Les enfants sont des enfants avant tout, ont besoin de profiter de leur temps libre, de jouer, d’apprendre, de souffler,…

Si certains enfants n’ont pas toujours conscience de ce qu’ils font, si d’autres y voient un loisir plutôt qu’un travail – l’appât de la célébrité facile peut-être aussi – les conséquences d’une popularité éclair sont parfois difficiles à gérer, surtout à un si jeune âge. C’est à prendre en considération. Car l’influence est volatile. En revanche, l’exposition, les critiques et les images restent. En attendant que la Belgique se décide à légiférer ou pas, à prendre les devants face à une pratique dans l’air du temps, il faut que les parents qui signent aujourd’hui ces contrats en soient conscients.