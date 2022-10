L'opinion après Standard - Anderlecht : fermons la E40 les jours de Clasico

Il n’est plus possible que des gens mécontents gâchent la fête de tous les autres, spectateurs et téléspectateurs. Être frustré, déçu ou en colère ne justifie pas d’arracher des sièges et de les jeter du troisième étage d’un stade en risquant de blesser gravement un steward, un photographe ou un pompier en bas. La prochaine fois, les Anderlechtois devront rester chez eux, on ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Il faudrait ouvrir gratuitement l’espace visiteurs de Sclessin à des enfants heureux d’être là, juste pour la joie du foot.

Certaines voix estiment qu’il est plus facile de surveiller les hooligans en les rassemblant dans une même tribune le jour d’un match plutôt que de les laisser dans la nature. Mais si c’est pour qu’ils soient libres de faire n’importe quoi dans le stade, autant ne rien faire.

Les Standardmen pourront-ils venir au Lotto Park fin février ? Rien ne doit l’empêcher en théorie mais le moindre débordement sera scruté. Quand on voit le nombre de fumigènes et de… feux d’artifice (!) craqués par les supporters liégeois dimanche, on se dit qu’il ne faudrait pas grand-chose pour que les autorités soient aussi tentées d’interdire leur venue à Anderlecht à l’avenir.

Le triste spectacle du Clasico donne une terrible impression d’impunité dans les tribunes. Les engins pyrotechniques, pourtant interdits, fleurissent comme l’acné sur le visage d’un ado. Les fouilles sont-elles trop laxistes ? Y a-t-il des complices chez les stewards ? On n’a pas la réponse mais il est évident que quelque chose doit changer. Les Ultras, qui voient les fumigènes comme le prolongement de leurs mains, ne seront pas contents mais il est ahurissant qu’un règlement soit impossible à faire respecter.

Ceci dit, on a sans doute tort de s’étonner quand on sait à quel point il est facile pour un interdit de stade d’assister à un match chez nous. Il suffit de prendre l’abonnement d’un autre et ça passe la majorité du temps. Ce qui désespère les forces de l’ordre. Comme si on pouvait sortir de prison à sa guise.

Les débordements à Sclessin ne sont qu’une ligne de plus à ajouter à la longue liste des derniers mois. Même dans les plus petits clubs, comme Eupen et Seraing, la situation devient ingérable quand des hooligans décident de devenir les vedettes. À court terme, on ne voit pas une autre solution que l’interdiction de déplacement pour les fans adverses quand le match est très sensible. L’issue du Clasico de dimanche était si prévisible…