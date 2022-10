Je lis que François Damiens (dit "L’Embrouille") va refaire des caméras cachées. Il en est le génie absolu, son modus operandi étant de transformer en quelques instants la vie d’un quidam en enfer. Mais là, avec les vacanciers coincés durant des jours à l’aéroport de Charleroi, la pénurie d’essence qui crée des émeutes en France, les factures démentielles de gaz et d’électricité, les boulangeries et boucheries qui ferment une à une, qu’est-ce que L’Embrouille va pouvoir inventer… qui soit pire que la réalité ?

Et surtout...être dérangé le moins possible !

Il n’y a pas souvent d’interlocuteur au numéro que vous avez demandé.

J’ai lu l’enquête d’un journal flamand sur le temps de réponse au téléphone des fournisseurs d’électricité (5 minutes si vous êtes "nouveau client potentiel", 25 à 30 si vous êtes… "râleur potentiel"). De même, appelez votre banque, vous n’avez plus l’agence du coin (si elle existe encore) mais le siège central et on vous balade d’un poste à l’autre. Idem avec certains ministères où il faut une heure pour tomber sur le bon interlocuteur. Alors que les outils de communication n’ont jamais été si performants, la volonté (consciente ou pas) d’être peu accessible, voire le moins dérangé possible, reprend toujours le dessus. Un ami appelle ça "la nouvelle grossièreté".

La Belgique de papa a le vent en poupe

Effet Remco? Les politiciens belges veulent «plus de Belgique»

D’après un sondage révélé cette semaine, les députés belges veulent "plus de Belgique". Après 40 années à transformer le pays en lasagne, à générer des "réformes de l’État" alambiquées, à échafauder pas à pas une arrogante "république de Flandre", voilà que, telle une recette de grand-mère, la Belgique revient au goût du jour. Citoyens, parlementaires, et même le Premier ministre, tout le monde veut faire "marche arrière", lassé du "grand cirque institutionnel". Vous reprendrez bien "un peu de Belgitude" ? Est-ce une sorte d’effet Remco ? Parce que la tendance se confirme: la Belgique de papa (et même celle d’Eddy Merckx ?) a le vent en poupe !

Ce sera triste, le Qatar sans Radja Nainggolan

Touche pas à ma vapote.

Il picole, roule sans permis, fume et vient de se faire prendre en train de vapoter discrètement sur le banc de touche de l’Antwerp (au point d’être suspendu par son club). C’est vraiment triste que Radja Nainggolan ait été banni des Diables rouges par Roberto Martinez (qui en avait peur, visiblement). Enfin un joueur un peu différent, un peu rock’n’roll. Dans un pays bourré d’interdits comme le Qatar, il aurait fait un malheur. On aurait suivi chaque jour ses démêlés avec le personnel de l’hôtel, les vigiles des stades, la police qatarie… Radja, une série belge à lui tout seul !

Cohabitants, n’oubliez pas votre brosse à dents

Autrefois, on polémiquait quant au statut de "cohabitant", crucial pour tout allocataire social (chômage, mutuelle, Grapa), puisque "cohabiter" engendrait une diminution du revenu (au prétexte qu’il crée "des économies d’échelle"). Un Strip-Tease de 1989 suivait même les "visites domiciliaires" intrusives de l’ONEM vérifiant si les présumés isolés n’avaient pas un nombre anormal de brosses à dents ou de paires de chaussettes. Cette règle infamante, qui ne fait qu’appauvrir les pauvres, existe toujours dans notre pays. Nul parti dit progressiste n’a eu assez de volonté pour la faire supprimer ! À force de cohabiter avec des partis de droite, est-ce si étonnant ?

EN BREF

DOCTEUR SMIC ET MAîTRE MINIMEX

Les CPAS voient arriver de nouveaux pauvres, qui sont… avocats ou médecins. Quand ils verront arriver des huissiers ou des actionnaires d’Engie, là, il faudra vraiment s’inquiéter.

Laurent Vu La Star Ac va-t-elle devoir étoffer son intrigue pour dominer le marché ? LA STAR AC’BATTUE

En France, le premier numéro de la Star Ac’sur TF1 a été battu par le téléfilm de France 3 Meurtre à Nancy. La contre-attaque logique serait de lancer "Meurtre à la Star Ac’".

NOUVEAU VIRUS

Bien que le Covid ait été jugulé, le travailleur belge a été absent un jour de plus en 2022 que les années précédentes. Les experts invoquent le "virus des factures impayables".

ALLô TIHANGE ?

Le réacteur de Tihange 3 stoppé à cause des interférences d’un GSM. Euh… un GSM russe ou nord-coréen ?