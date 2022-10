Un interpellant silence politique

Sur le contenu d’abord. Il redit son innocence et c’est son droit. Désormais, cependant, cela contredit une vérité judiciaire inéluctable. À nouveau, via son avocat, il remet à demi-mot en cause la décision qui ne l’arrange pas. Il relève qu’elle a été prise par un juge unique et que la requête n’a pas nécessairement été analysée de manière contradictoire. Bref, il sous-entend encore qu’il a été victime du système. Il l’a prétendu à tous les étages de la justice belge par où il est passé. Et y compris désormais au niveau de la Cour européenne des droits de l’homme. Hors de toute considération sur la crédibilité de la posture, pour un homme politique ce n’est anodin: c’est un drôle de message par rapport au respect des décisions de justice.