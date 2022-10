Pour Sart, le plus dur, c’est maintenant (commentaire)

Les Sartois ont montré, en pleine lumière cette fois, pourquoi ils occupent actuellement la tête du classement : un football libéré de toute pression, une force de caractère forgée au gré des pronostics qui les envoyaient déjà respirer l’air de la P2 avant même le début de campagne et ce réalisme qui accompagne régulièrement les formations en pleine bourre. Sart a donc décroché son billet pour le tour final provincial, une première depuis 2012 (ils l’avaient d’ailleurs remporté cette année-là), mais cela ne lui garantit encore rien pour la suite, dans cette série où même le leader actuel est loin d’être à l’abri du maintien.

D’autant qu’il apparaît assez clairement que quatre équipes luxembourgeoises vont devoir batailler pour leur survie à l’échelon supérieur. Pour les Spirous, c’est même maintenant que le plus dur commence. Parce qu’ils auront un statut à défendre, ne pourront plus miser sur l’effet de surprise et, surtout, devront veiller, exercice périlleux, à éviter la décompression qui accompagne souvent les plus beaux exploits. Et celui-ci en est un.

Pour le reste, on notera que Gouvy, seul vainqueur de Sart jusqu’ici, vient de réussir un 13 sur 15 après son 0 sur 9 initial. Et que Freylange, un peu plus isolé encore en bas de tableau, va devoir défier Longlier sans Leoni et Paquet.