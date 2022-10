Deux petits mots, grande conséquence

Si les femmes dénonçaient déjà avant, elles allaient désormais être écoutées. Si la société ne voulait pas voir, ce ne serait plus le cas. La société et le politique n’avaient plus le choix: il fallait ouvrir les yeux et s’attaquer à ce contre quoi des associations luttaient depuis toujours.

Cinq ans plus tard, l’heure est au bilan. Cet uppercut d’histoires glaçantes relayées a-t-il fait bouger les lignes ? En Belgique comme ailleurs, des harceleurs sont tombés. La question du consentement se popularise. On a réformé le Code pénal sexuel, multiplié les centres de prise en charge des victimes. Des efforts ont été faits dans la formation des policiers et des magistrats.

Mais les chiffres sont toujours ce qu’ils sont. Les violences sexuelles enregistrées dans les couples ont augmenté. Beaucoup de femmes ont encore trop de raisons de ne pas parler. Les hashtags et les déclinaisons de MeToo continuent à déferler, symptomatiques d’une défaillance de notre système. Et que dire des retours de bâton pour celles qui ont osé. Face au courage, les discours "anti" font bloc.

Alors oui, MeToo a changé les choses, mais le combat n’est pas gagné. Il faudra faire preuve d’encore beaucoup de pédagogie et de prévention pour que nos filles, nos petites-filles (90% des victimes sont des femmes) puissent un jour rentrer de soirée sans se sentir en danger, se promener en rue sans se faire siffler, travailler sans entendre une parole sexiste…

Les changements de fond et la création d’un nouveau monde plus égalitaire prennent du temps mais les premières pierres ont été mises à l’édifice.