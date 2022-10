C’est bizarre mais à 40 jours de la Coupe du monde, le groupe des Diables rouges est dévasté par des blessures. Thomas Meunier s’est soudain assis durant le match contre Séville. Lukaku n’a plus joué depuis 10 matches, le jeune Doku a "rechuté", le fougueux Saelemakers est "hors-service", Courtois se remet d’une hernie discale, Vertonghen est malade depuis deux semaines. Quant à Eden Hazard, il traînerait une forme étrange de "dépression footballistique". Et si en fait, c’était une façon subtile et non contestable de boycotter ce foutu Mondial au Qatar ?

La nouvelle peste et le nouveau choléra

Vous avez le gaz? Pauvres de vous!

Vous connaissez l’expression "choisir entre la peste et le choléra". L’électricité est la nouvelle peste, et le gaz est le choléra. Et certains ont les deux ! On ne parle plus que de ça, c’est la nouvelle façon de se présenter en société. "Et vous, vous êtes ?" – "Moi, je suis gaz et électricité" – "Oulalaaaa". Alors on a des cascades de mesurettes gouvernementales qui ne vont rien résoudre pour le boucher ou le boulanger du coin. On ne touchera pas à la dotation royale, nous voilà rassurés. Et le décompte, au réveillon, ne sera pas "10… 9… 8…" peu avant minuit mais "1 000… 2 000… 3 000…" euros de factures de régularisation de la peste, du choléra, ou des deux.

Adieux, trop chers intérêts notionnels

L’inventeur d’intérêts qui ont fait perdre des millions à l’Etat belge, sans contrepartie.

Bien mal en point les caisses de l’État belge. Preuve ? Le gouvernement a supprimé le très contesté système des intérêts notionnels (notionnels signifiants ici fictifs). En résumé (c’est aussi compliqué que les règles de la balle pelote), c’est une "magie fiscale" (imaginée par l’économiste Bruno Colmant en 2006) par laquelle les entreprises (même étrangères) soumises à l’impôt belge faisaient comme si elles s’empruntaient à elle-même du "capital à risque", l’extirpant de leurs bénéfices taxables. Et sans la moindre contrepartie (type création d’emplois). Résultat: des géants tels Delhaize ou ArcelorMittal n’ont ensuite quasi plus payé d’impôts. Encore merci pour eux…

Des mèches rebelles contre le hijab

Les célébrités françaises ont sacrifié une mèche pour le combat des Iraniennes.

Je lis que des actrices célèbres se sont coupé une mèche de cheveux par solidarité avec les femmes d’Iran, en lutte contre la rigueur vestimentaire dictée par l’état islamique, et en particulier le port du voile (le hijab). En même temps, j’apprends qu’en Belgique, certains bagarrent en justice pour l’admission du même hijab dans la fonction publique. Je peine donc à comprendre comment ce qui est là-bas une oppression (au point que des femmes risquent leur vie pour le combattre) serait ici, comme par enchantement, un vecteur de "liberté" ou de "non-discrimination". Au fait, les partisans du hijab, ils tirent sur leurs cheveux plutôt que de les couper ?

Son avenir serait-il...à l’Élysée (plutôt à l’Elysette) ?

Paul Magnette, un politicien belge d’envergure inter-nationale.

Paul Magnette, président du PS, était l’invité mardi matin de l’intervieweuse-vedette Léa Salamé sur France Inter. Il a fait là-bas la promotion non du Chant du pain (son cri d’amour à la boulangerie) mais d’un essai La vie large, manifeste écosocialiste (au fait quel sens à "éco" ?). Il a fait impression puisque des auditeurs ont dit qu’il ferait "un bon président" (de la République). Bel exploit car depuis… Michel Daerden chez Arthur (en 2011), on n’avait plus vu guère les politiciens belges dans les médias français. Georges-Louis Bouchez doit en être vert de jalousie.

EN BREF

POUR LEGO DE NAFI

Nafissatou Thiam face à son double. ©BELGA

Mais quel cadeau ! Nafissatou Thiam, notre championne d’heptathlon, a inauguré une statue d’elle-même en… Lego, statue qui va décorer non pas le futur Legoland de Charleroi mais une gare bruxelloise. On la voit ci-dessous, posant à côté de son alter… Lego.

HALTE AUX ABUS

Le gouvernement veut raboter les congés parentaux. Ben oui, trop de parents font 15 ou 16 enfants rien que pour ne jamais retourner bosser.

VACHERIE DE TAXE

La Nouvelle Zélande va taxer les pets de vaches… Et on dit que l’argent n’a pas d’odeur !

PRIVéS D’ESSENCE

Pénurie en France. Les Français viennent donc chez nous reprendre tout le carburant… que les Belges étaient allés leur pomper il y a peu.