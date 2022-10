Invisibles mais essentielles

La crise du Covid a mis en lumière le manque de moyens, les conditions de travail déplorables qui menaçaient de gripper la plupart des rouages du non-marchand. Et cela, bien avant les premières contaminations au SARS-CoV-2.

Deux ans plus tard, des efforts financiers ont été faits, principalement dans le secteur des soins de santé, sans que cela ne ramène dans les hôpitaux et les maisons de repos le nombre espéré d’infirmières et d’aides-soignantes.

Le désintérêt des jeunes pour ces métiers a germé dans le terreau de l’indifférence, de la méconnaissance et parfois, il faut bien le dire, d’un certain mépris quand, par exemple, on résume la fonction d’aide familiale aux tâches ménagères.

Une campagne de promotion des métiers du domicile sera prochainement menée par l’Association des services d’aide aux familles et aux aînés. Un premier petit pas. Il en faudra bien d’autres pour rendre ces professions attractives et contrer ainsi la pénurie qui menace l’accès aux soins et à certains services dont on aura tous un jour ou l’autre besoin. Cette revalorisation implique une rémunération correcte et des conditions de travail qui remettent l’humain au cœur de l’ouvrage tout en tenant compte de la réalité des travailleuses sur les seules épaules desquelles repose encore trop souvent la charge des enfants. Une reconnaissance bien plus gratifiante que des applaudissements.