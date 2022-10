ÉDITO | Budget fédéral: un compromis du moindre mal

Accord sur le budget fédéral : les premières mesures décidées sont connues !

Après plus de 24 heures de réunion, le gouvernement fédéral est parvenu à un accord final sur les budgets 2023 et 2024. Dans un contexte tendu entre socialistes et libéraux, la Vivaldi a déjà pris des décisions. La réforme de la taxe sur les comptes-titres passerait à la trappe. Voici les premières mesures connues…