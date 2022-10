Vaincre l’invisible

Selon une étude publiée par la Fondation Roi Baudouin, un sans-abri sur cinq a entre 18 et 25 ans. Seuls 3% de ces jeunes adultes en errance dorment dans la rue. Près de 50% par contre sont en situation de sans-abrisme caché et dorment par nécessité chez des amis ou des membres de la famille.

Autant de formes de sans-abrisme qui imposent des solutions différenciées, et non pas uniques. Des accompagnements sur mesure si on veut que l’État, la société joue son rôle de soutien envers tout un chacun. Mais pour cela, il faut rendre visible l’invisible. Compter, dénombrer, pousser des portes. Car savoir combien, et qui, permet d’ajuster l’aide, mener des politiques sociales efficaces, éviter qu’une partie de la population précarisée, en difficulté, ne s’éclipse à jamais des radars.

Or, jusqu’il y a peu, on ne recensait le sans-abrisme qu’à Bruxelles. Depuis deux ans, des dénombrements ont lieu, çà et là, en Belgique. Un début. De nouveaux dénombrements auront lieu fin du mois dans 19 nouvelles zones. Un Observatoire wallon du sans-abrisme vient de voir le jour. Des avancées indispensables, urgentes, à soutenir, à multiplier alors que les crises se succèdent, qui précarisent une partie toujours plus grande de la population et risquent de gonfler cette part de sans-abrisme invisible, caché. Des mesures essentielles si l’on veut muter vers une logique préventive du sans-abrisme, plutôt que de gestion de la pauvreté.