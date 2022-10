Dimanche, Poutine a dénoncé un "acte de terrorisme" sur cette "infrastructure critique" russe (le pont relie la Crimée, annexée en 2014, et le territoire de la Fédération de Russie), avant de se répéter ce lundi, pratiquement mot pour mot ; atteinte à une "infrastructure essentielle" de Russie, à quoi il a adjoint d’autres griefs, parlant de "terrorisme atomique" du fait de frappes - soi-disant ukrainiennes - sur la centrale de Zaporijjia, mais aussi d’autres "actes terroristes contre la centrale nucléaire de Koursk" en Russie, ainsi que sur d’autres infrastructures sensibles de la Russie (gazoducs, y compris Nord Stream II), centrales électriques, etc.

Le message n’a certainement pas échappé à l’OTAN, dont les ministres de la défense se réunissent cette semaine, dans un contexte où l’usage de l’arme nucléaire par la Russie est de moins en moins exclu - bien que le Kremlin prétende le contraire.

C’est que l’atteinte à des "infrastructures critiques", ou "essentielles", y compris par des moyens conventionnels, sous certaines conditions, justifie au regard de la doctrine russe en la matière une éventuelle réponse nucléaire. Mais la doctrine s’efface bien vite devant l’énormité d’un tel geste...

Pour l’heure, la réponse russe à la gifle infligée sur le pont de Kertch a consisté en un blitz ciblant indistinctement infrastructures "critiques" et civils ukrainiens, d’une violation manifeste de l’espace aérien moldave (non-allié à l’OTAN), et d’une nouvelle sollicitation de l’allié biélorusse, toujours menacé mais jamais vraiment entré dans la danse macabre contre l’Ukraine et ses alliés.

À nouveau, Vladimir Poutine a menacé des "représailles" à la hauteur des affronts (réels ou non) subis par la Russie, à l’issue d’un Conseil de sécurité qui a acté que ce blitz (encore en cours à l’heure d’écrire ces lignes), n’était qu’une "première étape" avant un "démantèlement" complet de l’Ukraine. Un objectif qui semble singulièrement hors d’atteinte avec des moyens "conventionnels"...