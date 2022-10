Gaulois décontractés, Rochois décontenancés (Commentaire)

Ils ont surtout retrouvé une totale sérénité, au lendemain d’une campagne en D3 éprouvante moralement. La quiétude est une vertu essentielle, un ingrédient du succès, que n’affiche aucun autre prétendant déclaré au podium pour l’instant. Sauf peut-être Longlier, qui sort d’un neuf sur neuf et qui n’a concédé que deux buts sur les cinq derniers matchs. Gouvy, lui, a raté son 4epenalty de la saison, avec un 3etireur différent, et perdu deux nouvelles unités, à Ethe. Cela commence à faire beaucoup.

De sérénité et de quiétude, il n’en est plus du tout question à La Roche, après le couac face à Chaumont (0-2). Une seule victoire en sept journées, six petits buts marqués et des cadres qui perdent leur sang-froid: rien ne va plus à l’Olympic, bien loin d’afficher le niveau du candidat au Top 5 qu’il pensait être avant le championnat. La pression commence à monter…