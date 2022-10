Pourquoi pas repenser l’éclairage public ?

Est-ce une bonne idée d’éteindre l’éclairage public entre minuit et 5h dans les communes ? Les avis sont davantage nuancés que partagés selon les bourgmestres. En toile de fond sur la pertinence de cette suppression, la sécurité. Mais pourquoi ne pas aller au-delà d’une réponse binaire à la question. Pourquoi ne pas profiter du moment pour repenser l’éclairage nocturne dans nos communes ? L’éclairage public a doublé durant les 25 dernières années. Il pèse généralement pour moitié dans la facture d’énergie des Communes. En Wallonie, une étude recense 19 lampadaires pour 100 personnes (contre 12 en Europe). Plutôt qu’une (ou en plus d’une) décision radicale de fermeture ou non, ne serait-ce pas l’occasion de revoir une cartographie des points lumineux de la commune et d’y effectuer une coupe sombre dans les superflus ? L’éclairage ne donnerait-il pas plutôt le sentiment de sécurité plutôt que la sécurité ? Les vols ont lieu en journée souvent, lorsque les propriétaires travaillent. Les routes et carrefours éclairés la nuit donnent un sentiment de sécurité accru, source d’accidents graves à vitesse élevée. Les avis de spécialistes alimentent en tout cas la discussion. Bref, repenser l’éclairage public communal dans sa globalité apporterait une réponse nuancée à la chasse au gaspi.