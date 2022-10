Le fou, la bombe, et nous

Aucun analyste sérieux n’a envie de crier au loup trop vite. Mais chacun doit bien admettre que ce qui n’était qu’une menace il y a de cela quelques mois, quand la Russie était sur le point fondre sur Kiev, est devenu une possibilité depuis que son armée échoue à prendre le contrôle total des régions que le pays revendique.

Peu à peu, la mécanique du désastre s’est mise en place: aucune victoire franche ne se profile pour Poutine avec des moyens dits "conventionnels", et, si son règne à la tête du pouvoir demeure incontesté en surface, les éléments les plus radicaux de l’oligarchie russe, qu’ils se trouvent dans l’industrie, les médias ou l’armée, commencent à lui demander ouvertement des comptes. Et ils ne sont pas plus raisonnables que Poutine, bien au contraire, y compris en ce qui concerne l’usage de l’arme nucléaire.

Acculé, Poutine n’a pour l’heure fait que reprendre leur rhétorique anti-occidentale, transformant la guerre en Ukraine en un combat contre l’Occident "sataniste". Histoire d’en rajouter une couche, ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué, lors de son dernier discours, de citer les bombardements américains de Hiroshima et Nagasaki en 1945, comme pour se dédouaner de frappes nucléaires futures en Ukraine ou ailleurs.

Mais ce ne sont là que des mots et ceux-ci, dans la bouche de Poutine, sont exclusivement usités pour faire peur. Jusqu’à présent, cela ne marche pas: les alliés occidentaux soutiennent plus que jamais l’Ukraine, qu’ils espèrent voir défaire l’ennemi, malgré les risques de voir la bête blessée russe commettre l’irréparable. Est-ce que c’est inconscient ? Peut-être. Mais avant tout, courageux.