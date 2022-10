Vous avez remarqué ? 19 degrés c’est la nouvelle température "politiquement correcte". Celle qui a été décrétée (en plus d’un pull) pour les écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles. Elle s’est répandue aussi dans les entreprises et autres lieux de travail collectif. Depuis, annoncer qu’on vit à "19 degrés", ça fait "stoïque et responsable", c’est bien. Tandis que 18 degrés, c’est quand même un peu faible (pour les écoliers, ce serait "glaces de neige"). Et 20, ça fait "gaspilleur embourgeoisé", donc "pas bien" ! À la grande loterie de l’énergie, on mise tout sur le 19 !

Notre vie du futur, dans les métaverses

Dutronc pourrait chanter «je retourne ma metaverse».

Chaque matin, à la radio, j’entends des spots de pub pour les métaverses. Oui, ces mondes virtuels mais immersifs en 3D. On y parle de chirurgiens qui peuvent y simuler une opération délicate pour préparer une vraie, d’écoliers qui peuvent se promener dans les décors de leurs livres d’Histoire ("Désolé, madame, on a oublié votre fiston dans les oubliettes de la métaverse" !) C’est dingue car on aurait pu jouer la Coupe du monde du Qatar dans un métaverse, ça aurait fait moins de victimes sur les chantiers et moins d’empreinte carbone. Au fait, pour les Jeux asiatiques d’hiver accordés à… l’Arabie saoudite en 2029, il est encore temps d’y penser.

Au fait, il en dit quoi de cette histoire Dan Gagnon ?

Le gouvernement wallon au secours d’une aberration climatique!

Je lis que la Wallonie, qu’on nous annonce continuellement au bord de la faillite, versera 12,6 millions pour éponger les dettes des Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps 2021 et 2022. C’est vraiment récompenser avec l’argent public, la pollution, le gaspillage, le fanatisme de la vitesse, en même temps que favoriser de façon immodérée un sport qui symbolise le déni du réchauffement climatique. Où se ruent pourtant les politiciens friands d’arpenter les paddocks et que notre télé publique continue de promouvoir et diffuser à longueur d’année. Au fait, avant de démissionner brutalement de la RTBF, il n’a rien dit à ce sujet, Dan Gagnon ?

Alexander De Croo, un Premier en mode fadasse

Un Premier continuellement en mode «gagnons du temps». ©BELGA

Alexander De Croo est bien fadasse dans cette crise. Il y a peu, le Premier ministre lançait que "les 5 à 10 hivers à venir allaient être rudes." Bien vu Madame Soleil ! Cette semaine il a dit: "iI faudra des efforts de tout le monde. Qui affirme que les autorités peuvent compenser à 100% raconte des bêtises." Faire des efforts ? Mais des commerces croulent et on tremble en ouvrant les factures ! C’est pas un virus ici, c’est une augmentation conjoncturelle des prix qui profite à certains. Mais Alexander fait comme si c’était "un grand malheur" contre lequel il ne peut rien ou si peu.

Et si on faisait carrément un gouvernement de consultants ?

J’ai vu ce samedi une conférence au titre un peu inquiétant: "Les cabinets de consultants: quand les États paient pour disparaître". Oui, on l’a vu en France avec la dépendance quasi compulsive du président Macron au cabinet Mc Kinsey, de plus en plus, ministères et institutions se détournent de leurs compétences internes pour payer très cher des cabinets extérieurs qui sont sans cesse à la manœuvre. Qu’on joue alors carte sur table et qu’on ne nous parle plus d’une coalition MR-PS-Écolo etc. mais d’un gouvernement Deloitte-McKinsey-PricewaterhouseCoopers. Dans l’ombre, quelques hommes politiques les conseilleront sans doute discrètement…

EN BREF

VOYELLE UNIQUE

David Goffin a battu le numéro 1 mondial Alcaraz à Astana. C’est aussi émouvant que si autrefois, il avait battu Federer à Evere.

Photo News Paquet de frite qui devient aussi paquet de fric. SAUCE A PART ?

Le paquet de frites va passer à 3,1 euros. Au Qatar pendant le Mondial ? Non… en Belgique !

AUX ARMES ETC.

La ministre Dedonder relance le débat sur le service militaire obligatoire. Avec ça et le néerlandais obligatoire en primaire dès 2027, on va nous reconstruire la Belgique de papa !

ELECTR’ÎLE-CITY

Il est question de construire une île au large de nos côtes pour y installer une… centrale électrique. On l’appellera l’"Eng’île au trésor."