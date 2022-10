Un Nobel de la paix anti-russe ?

Le comité y réfléchirait probablement à deux fois avant de remettre le prix à un président en guerre. Car si l’Ukraine est victime de cette guerre, des horreurs sont commises dans les deux camps. Bien qu’il ne faille pas être un ange pour recevoir ce Nobel. Yasser Arafat, qui l’a obtenu en 1994, était accusé de financer le terrorisme et d’armer son peuple avec l’argent des aides internationales. Et Barack Obama, en 2009, l’a reçu alors qu’il venait d’envoyer 30 000 soldats de plus combattre en Afghanistan.

Autres possibilités pour le jury du Nobel de marquer sa solidarité seraient de remettre un prix au peuple ukrainien dans son ensemble ou alors l’attribuer à des opposants à Poutine et à la guerre, comme la bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa ou Alexeï Navalny, emprisonné après avoir été la cible d’une tentative d’empoisonnement.

Mais avec pas moins de 343 candidats cette année – la liste n’est pas publique –, le comité Nobel peut aussi déjouer les pronostics et opter pour une tout autre piste plus "friendly" qui n’envenimera pas davantage les tensions internationales, comme Greta Thumberg pour son engagement pour la cause climatique.

Mais finalement, dans une période où les conflits semblent sans fin, où l’impensable guerre nucléaire est de l’ordre du possible, où les traités semblent être faits pour être violés, où les tensions entre États sont exacerbées par les crises, où les économies s’effondrent et les tensions sociales s’accentuent chaque jour, ne faudrait-il pas simplement avoir la sagesse, comme il y a 50 ans, de s’abstenir d’attribuer un Nobel de la paix ?