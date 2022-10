On y apprend ainsi que la Belgique investit 5,6% de son produit intérieur brut (PIB) dans les différents systèmes éducatifs – soit davantage que la moyenne des pays analysés (4,9%).

Cet investissement représente 10,7% des dépenses publiques totales du pays – soit un peu plus que la moyenne (10,6%).

Si l’on reporte ces différents constats sur les individus concernés, cela signifie que la Belgique investit 11 954 € par élève au niveau fondamental et 15 307 € par élève au niveau secondaire – soit, cette fois, bien davantage que la moyenne précitée (10 121 € par élève du fondamental, 11 628 € par élève du secondaire.) L’observation est plus marquante encore pour les étudiants du supérieur, lesquels coûtent à l’État belge, en moyenne, 21 504 € par individu, ce qui en fait l’une des dépenses moyennes les plus élevées en la matière au sein de la l’OCDE.

Au regard de tels montants (*), l’on comprend mieux l’obsession de nos femmes et hommes politiques à vouloir lutter contre l’échec scolaire en général le redoublement en particulier: en FWB, 43% des élèves fréquentant le secondaire ordinaire de plein exercice affichaient en 2019-2020 un retard d’au moins un an !

Le constat est plus cinglant encore lorsque l’on sait que la fameuse "clé élève" – qui régit la répartition des recettes TVA par Communauté et permet donc à la Fédération Wallonie-Bruxelles de recevoir sa part de financement – n’est octroyée que pour les élèves âgés de 6 à 17 ans.

Autrement écrit: chaque élève qui, peu importe la raison, perd une année durant son cursus scolaire ou étudiant coûte d’une part un petit paquet d’argent à la Fédération, mais ne lui rapporte d’autre part plus rien dès lors qu’il atteint l’âge de 18 ans.

(*) Les montants cités sont les dépenses totales engagées dans les secteurs liés à l’enseignement, telles que reprises par l’OCDE.