Elle est folle, cette P1 !

Même une chatte n’y retrouverait pas ses petits. Quels enseignements tirer de ce classement constamment bouleversé, où la vérité d’un week-end est rarement celle du suivant ? Sauf pour les Sartois peut-être. Lesquels viennent, eux, bouleverser les certitudes des pronostiqueurs qui les envoyaient en P2 avant même les trois coups de la saison. Quel pied de nez à leurs détracteurs, adressé par ces Sartois boostés par l’enchaînement de bons résultats et cette envie manifeste de désavouer les spécialistes. Ce départ en trombe ne leur garantit cependant rien, dans cette campagne où l’écart entre le leader et la lanterne rouge n’est que 8 points. Alors qu’il est au moins de 12 unités dans toutes les séries de P2 et P3. On peut dès lors s’attendre à tout. Comme ce retour de Freylange dans le sillage de son voisin arlonais à quelques jours d’un derby qui sent la poudre. Les hommes de Guy François (1/12) n’avancent plus alors qu’ils avaient séduit en début de parcours ; ceux d’Éric Picart ont enfin rendu une clean-sheet et empoché un succès, mais la timidité offensive de leurs adversaires bastognards, fort déforcés, impose un minimum de patience avant de parler d’un véritable envol. Cité aussi comme favori, Gouvy vient de s’offrir un 9/9 après son 0/9 initial tandis que Longlier se réjouit, semaine après semaine, d’avoir resserré les boulons. Les Longolards ne séduisent guère, mais n’encaissent quasiment plus et rappliquent en haut de tableau. Ethe, en revanche, voyage bien mal : 0/9 et pas le moindre but away (average : 9-0 !). L’exclusion de Reichling ne trahit-elle pas le manque de sérénité qui s’est (ré)installé chez les Cassidjes ? D. J.