Brésil : le sortant et le revenant

L’un défend une politique socio-environnementale qui garantirait l’intégrité de l’Amazonie, l’autre tente de faire oublier une pandémie qui a mis à mal le grand pays sud-américain, tant sur le plan sanitaire que du point de vue économique.

On ne pouvait faire plus différents et opposés sur le plan idéologique que ces deux hommes, au point que personne n’imagine que la présidence échappe à l’un ou à l’autre, bien qu’il y ait d’autres candidats en lice. Et pour cause: ils sont la personnification même des idées qu’ils portent.

L’un, Lula est un ancien syndicaliste à la voix éraillée. Il semble avoir vécu mille vies, de tourneur fraiseur en élu du peuple, puis en président, puis en homme de pouvoir déchu, condamné pour corruption, passant presque deux ans en prison avant que les charges contre lui ne soient abandonnées.

L’autre, Bolsonaro, transpire la rigidité ; il aime l’ordre, la famille et Dieu, sait parler aux foules et retourner les événements en sa faveur, lui qui avait été poignardé lors de sa première campagne en 2018, juste avant le premier tour. Sur son lit d’hôpital, Bolsonaro, tuyau dans le nez et mine affaiblie, avait accusé ses rivaux du Parti des Travailleurs de Lula (qui était alors en prison), de vouloir truquer le résultat. "Au second tour, le plus dur ne sera pas de perdre, mais de perdre à cause de la fraude", avait alors dit le futur président.

Surprise: avant même le résultat de ce dimanche, Bolsonaro a répété peu ou prou la même chose, mettant en cause le système de vote en vigueur au Brésil, menaçant d’un coup d’État si les résultats n’étaient pas en sa faveur.

Lula a quant à lui expliqué qu’il craignait des "troubles" s’il était investi face à Bolsonaro, mais rien ne disait à l’heure d’écrire ces lignes qu’il le serait dès le premier tour, malgré des sondages n’excluant pas cette hypothèse.