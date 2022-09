Les Diables rouges, Virginie Efira et la banque NewB dans le même Presse-Citron

Je ne sais pas vous mais apprendre que le boucher, le boulanger ou le coiffeur du coin vont fermer parce qu’ils ne peuvent plus affronter leurs factures de gaz ou d’électricité, je trouve ça effrayant. Qu’est-ce que ces gens vont devenir ? Le travail d’une vie réduit à rien. Durant l’épidémie, on avait fermé quasi tous les commerces, mais c’était à titre préventif et provisoire et on avait créé des mécanismes de compensation (genre "double droit passerelle de crise", dont certains ont parfois abusé). Ici, l’inaction publique est flagrante, le gouvernement palabre, prend son temps, se chamaille au sujet du cannabis… Et pour le droit passerelle, on repassera !

Les champions au balcon, comme d’habitude ?

Les Diables font leur rentrée. ©Photo News

enclins à soutenir l’Ukraine plutôt que la Russie. Il est vrai que la Chine a des techniques d’invasion de l’Europe qui sont un peu plus subtiles que celles de Poutine. Elles consistent à implanter des centaines de restaurants exotiques, puis d’immenses dépôts du vendeur en ligne Alibaba, puis de faire affluer des milliers de touristes dépensiers créant un climat "Chinese friendly". Puis de s’emparer des ports, des aéroports et de récupérer les entreprises qui vivotent. Tout ça très discrètement et courtoisement. De sorte que le pays ne se rend même pas compte qu’il est envahi. Ça a marché avec la Belgique, alors pourquoi pas l’Ukraine ?

Deux Efira, sinon rien!

Jamais sans Efira, cela semble la devise du cinéma français. ©Photo News

"Peut-on encore tourner un film sans Virginie Efira ?" se demande la revue Marianne, constatant que deux films avec la comédienne franco-belge sortent la même semaine. Son truc ? Elle a 45 ans mais en paraît… 37, incarne la femme moderne, tous les emplois lui vont.

Où sont ses concurrentes ? Marion Cotillard (46 ans) est la souffre-douleur des internautes, Anaïs Demoustier (34) est trop barge, Laure Calamy (47) trop comique, Karin Viard (57) a tout fait, Adele Haenel (33) boude.

Voilà que sort un biopic Netflix sur Marilyn Monroe… Dingue que le rôle lui ait échappé !

La banque « NewB » ne fait toujours pas recette

Look de vieux magicien, mais la magie n’opère pas. ©-Newb

Il y a quelques années, c’était la folie "NewB", projet de banque "participative, coopérative, éthique, responsable, durable" (biffer la mention inutile), un "Esperanzah" financier qui allait prouver qu’un autre monde bancaire était possible. Le tout mené par un curieux personnage, Bernard Bayot, au look de vieux magicien. Alors que la banque n’a vraiment démarré qu’en 2020, c’est la désillusion. Manque de clients, services rudimentaires, salaires contestés de la direction, actionnaires pas si éthiques… Elle cherche en urgence 40 millions pour répondre aux exigences de la Banque nationale. Son vieux magicien, c’était plus Garcimore que David Copperfied !

EN BREF

STAR AC’ IS BACK

La gagnante de la Star Ac’ saison 5, Magali Vae. On a des nouvelles?

La Star Ac’sera de retour sur TF1 le 15 octobre. Rappelons quelques chanteurs que cette émission a propulsés vers la gloire éternelle: Cyril Cinélu, Élodie Frégé, Magali Vae, Mickels Rea, Laurène Bourvon… Euh, ce n’est pas "Has been Academy" que ça devrait s’appeler ?

UN SUJET EN OR

L’émission Strip-Tease n’existe plus. Mais pour suivre les tribulations de l’ineffable Georges-Louis Bouchez, tout seul au Mondial du Qatar, ça vaudrait le coup de la recréer.

MERCI LES FILLES !

Pauvre Mathieu van der Poel, que des gamines effrontées ont poussé au bord de la crise de nerfs en Australie. Le monde entier lui fait la leçon. Il devait être champion du monde, il est devenu le "cycliste des Fagnes".