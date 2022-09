Le tournant de la guerre

C’est un geste politique bien plus que militaire : son armée étant en recul sur le champ de bataille, la manœuvre du dirigeant vise à inclure à marche forcée ces territoires à la fédération de Russie. Ce faisant, le régime s’arroge le droit d’user de l’arme nucléaire si nécessaire, puisque de son point de vue, ces "nouvelles" frontières seraient dès lors menacées par l’armée ukrainienne, qui n’entend certainement pas céder ces zones aussi facilement. Personne n’est dupe : c’est là un tournant de la guerre, et c’est un match à mort.

De l’autre côté du continent, les dirigeants européens tentent tant bien que mal de contenir le désastre énergético-économique qui vient. Au stade où l’on en est, il s’agit bien plus de limiter la casse qu’autre chose : l’agression russe en Ukraine a conduit à une raréfaction inédite de l’offre en gaz, et in fine, à une explosion des factures énergétiques, les prix du gaz et de l’électricité étant couplés en Europe. Les 27 doivent donc s’entendre, et vite, sans quoi une flopée de pays, dont la Belgique, risquent de devoir faire face à de très sérieux heurts sociaux. C’est là-dessus que compte Vladimir Poutine pour affaiblir les alliés de l’Ukraine - pour l’instant, sans résultats. Mais les premiers effets de la coupure de gaz russe commencent à se faire sentir, et ils sont violents pour les ménages comme les entreprises.

Pour enrayer cette mécanique infernale, la Commission européenne a déjà dévoilé ses propositions. Reste aux États membres à accorder leurs violons ce vendredi, à l’issue d’une réunion cruciale des ministres européens de l’énergie. Quoi qu’on pense des propositions de la Commission, qui visent principalement à faire baisser la demande d’électricité et à redistribuer les surprofits issus du secteur de l’énergie, il faut un accord. Pas seulement pour les résultats que cela produira (éventuellement) sur la facture du citoyen européen : il s’agit aussi d’adresser un message d’unité dans un moment charnière, à la fois aux citoyens européens mais aussi à Poutine, lequel n’a aucun autre levier que le gaz pour éroder la détermination des États membres.