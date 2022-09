Interventions urgentes avant l’hiver

Les prix de l’énergie explosent, des boulangeries ferment, des plans sociaux sont envisagés dans bon nombre d’entreprises et la colère sociale se fait persistante. Va-t-on encore laisser longtemps Poutine décider du montant de notre facture d’énergie ? Ce vendredi, la balle sera dans le camp de l’Europe. Comme durant la pandémie de Covid-19, elle doit à nouveau jouer un rôle crucial pour nous permettre de sortir unis et plus forts de cette nouvelle crise qui frappe le continent. Elle peut prouver, une fois de plus, qu’elle est bien présente pour l’intérêt collectif et pas seulement là pour faire des cadeaux aux multinationales.