Une véritable aberration, d’autant plus quand on sait que quelque 4.300 placements d’enfants en famille d’accueil ont lieu chaque année rien qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce, pour de multiples causes, telles la négligence, la maltraitance...

Et ce n’est pas suffisant: chaque année, il manque 600 places d’accueil, selon les chiffres de la Fédération des services d’accompagnement en accueil familial relayés dans "L’Avenir" ce mercredi.

On ne peut qu’aller dans le sens de la Ligue des familles: "On veut que tous les parents puissent bénéficier du congé parental quel que soit leur statut".

On ose espérer que les discussions politiques, qui ont repris ce mercredi après avoir été mises sur pause, iront également en ce sens et inciteront 600 familles supplémentaires à endosser cet important rôle parental auprès d’enfants qui ont terriblement besoin d’elles...