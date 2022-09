Aujourd’hui, ils doivent avoir l’impression d’être les dindons de la farce puisqu’aucune aide financière n’a (encore) été prévue pour ce combustible "vertueux" qui est pourtant le deuxième plus onéreux, juste derrière le gaz, d’après l’association Valbiom.

Bien sûr, certains pourront combiner les pellets avec le mazout, le gaz ou l’électricité. Une minorité pourrait même laisser tomber le pellet le temps que passe la crise. Mais d’autres qui ont choisi de faire installer une chaudière aux pellets vont avoir très mal au portefeuille. Et quand dès aujourd’hui la perspective de devoir payer 20 € le sac de 15 kg de pellets est déjà avancée, ça risque d’être difficilement tenable et encore moins acceptable.

Raison de plus pour réclamer aussi une aide? Cela paraît logique… mais plus difficile à mettre en œuvre dans ce cas que pour les autres combustibles. Il n’y aurait pas trop de problème pour ceux qui se font livrer par camion pour leur cuve, voire pour les livraisons en palettes. Un peu plus compliqué à mettre en place pour les personnes achetant par sacs.

Face à ces aspects pratiques, le monde politique s’interroge… et demande du temps. "On ne les laissera pas tomber", affirmait mercredi soir la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, sur le plateau de la RTBF.

Du temps, il en faudra aussi pour réfléchir à comment contrer deux possibles conséquences négatives d’une prime: le risque de créer un marché parallèle avec des reventes en dessous des radars et le maintien de prix artificiellement très élevés.

Mais la patience des propriétaires de poêles à pellets sera vite atteinte. Aussi vite qu’une flambée de pellets un soir d’hiver.