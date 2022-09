Le nouveau maillot des Diables est proposé à un prix exorbitant! 140 € la version "authentique", 164 avec le flocage (votre prénom + un numéro), 90 € la "réplique". À l’Union belge, ils se sont dit: comme les gens n’iront pas se ruiner au Qatar, qu’ils achèteront moins d’accessoires (fourches gonflables, perruques tricolores…) faute d’écrans géants, qu’ils se regrouperont devant la télé pour économiser de l’électricité et du chauffage… allons-y au culot sur le prix des maillots! Euh… On espère que ceux-ci n’ont pas été fabriqués par de petits Népalais exploités.

Il pleure, le vilain petit Qatar!

L’organisateur du Mondial s’étonne de la virulence des critiques.

J e lis que les patrons qataris du Mondial déclarent: "Nous n’avions pas anticipé tant de férocité dans les critiques." C’est vrai que depuis peu, c’est haro sur ce tournoi! Je comprends leur léger étonnement: l’Europe n’a cessé depuis des décennies d’accueillir leur pognon à bras ouverts, notamment en sport. Tout le cyclisme "pro" (avec Eddy Merckx comme conseiller) est allé durant des années courir le palpitant Tour du Qatar. Boycotte-t-on le club de foot de l’AS Eupen qu’ils ont remis à flot? Leur a-t-on reproché d’avoir fait du PSG une équipe de millionnaires qui tutoie le top européen? Ils sont soudain "le vilain petit Qatar" et se demandent pourquoi.

Bientôt «La Chute».version Poutine?

Wladimir Poutine a-t-il pris ses médocs ce matin?

Un Namurois frondeur a affiché sur sa maison "Camarade Poutine, as-tu pris tes médocs ce matin?". Sarcasme de plus en plus pertinent, car il semble que le président russe devienne zinzin, dans un trip paranoïaque (et désespéré, dit-on) digne de la Corée du Nord, avec l’arme nucléaire comme menace. Le voilà qui prétend que "l’objectif de l’Occident est de détruire son pays" et veut mobiliser 300 000 réservistes, les citoyens concernés cherchant à fuir la Russie, en attestent les recherches d’avions sur Google depuis l’annonce. On le sent prêt à enrôler des ados et des vieillards dans un baroud d’horreur! Bientôt une suite du film La Chute, version russe?

Populaire...sans rien faire

Partie à New-York «pour écouter». De fait... ©BELGA

Vous l’avez lu? Notre nouvelle ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib est entrée de suite assez haut dans le baromètre des politiques préférés des Wallons et Bruxellois. Plus haut que son président de parti, le bouillant Georges-Louis Bouchez, qui ne cesse de pétroler mais reste loin des ténors. Elle n’a pourtant encore rien fait de spécial, c’est très lisse et discret, elle est allée à New York à l’AG de l’ONU (avec une délégation de très haut niveau!) "pour écouter". En fait, elle fait l’inverse de son président, et… ça marche! Espérons qu’il ne va pas en prendre ombrage.

Nous avons un trésor à portée de main

Il paraît que les commerçants souffrent non seulement des prix délirants de l’énergie, mais aussi d’une pénurie persistante de pièces de 5 et 10 centimes. Alors qu’en fait, il n’y en a jamais eu autant en circulation: 763 millions de pièces de 5 et 470 millions de pièces de 10! En circulation officiellement, car en réalité, elles ne circulent pas! Alors, où sont-elles, ces piécettes? Perdues sous les sièges de voitures, dans les recoins des divans, au fond des poches des manteaux qu’on ne porte plus, dans les pots à pièces de la cuisine, dans le fond des sacs à main… Nous avons avec un trésor à portée de main, et nous ne le voyons pas!

EN BREF

MISÈRE, MISÈRE

Avec la crise, certains Belges doivent cumuler quatre emplois pour s’en sortir. J’en connais un à Charleroi qui est bourgmestre, président de parti, prof d’unif et boulanger. C’est terrible d’en arriver là…

MAUVAIS 100

Le 100 sur les autoroutes? Pas une bonne mesure électoralement parlant. ©EdA

La ministre de la Sécurité routière Valérie De Bue a enterré l’idée d’abaisser la vitesse à 100 km/h sur les autoroutes. Ben oui, s’il n’y a plus d’accidents, elle va perdre son job.

THÉÂTRE POLAIRE

Pas plus de 18 degrés dans les théâtres bruxellois. Maiis on va embaucher des chauffeurs de salle!

ET LES BELGES?

Biolay, BigFlo & Oli, Christophe Willem, Stephan Eicher...Le 27 septembre, le podium gratuit de la Fédé Wallonie-Bruxelles ne propose quasi aucun artiste belge. Peut-être parce qu’ils sont tous programmés à Paris…