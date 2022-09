La stratégie de Poutine, en proférant cette menace nucléaire, en lançant la mobilisation de 300000 réservistes, en organisant des référendums menant au rattachement à la Russie des territoires envahis, est de rétablir une situation qui lui serait plus favorable. L’hiver se profile en Ukraine, et les mouvements de troupes seront plus difficiles, même si les armées face à face sont, toutes deux, aguerries pour combattre sous un rude climat. C’est le conflit lui-même qui risque de se figer, de s’enliser sur les lignes de front. Alors le joueur d’échec Poutine avance de nouvelles pièces sur l’échiquier ukrainien. La mobilisation "partielle" se fera progressivement, mais elle marque un pas de botte de plus dans le prolongement d’une guerre qui, après un spectaculaire retournement, semble s’embourber à nouveau.

On n’envahit pas un pays de la puissance de l’Ukraine avec 100 000 soldats. Même si le président russe a, sûrement, sous-estimé la résistance farouche de l’adversaire, il ne pouvait ignorer cette évidence militaire. Ce qui laisse penser que son but premier était l’annexion des régions frontalières, pro-russes. Voire un peu plus au passage. Et qu’en passe d’atteindre l’objectif, il cherche maintenant à consolider ses positions, à s’arc-bouter sur l’avantage conquis.

Il est peu probable, pour ne pas dire inconcevable, que le pouvoir ukrainien et ses alliés occidentaux qui l’arment en masse laissent l’ours au repos, même sur de maigres lauriers.